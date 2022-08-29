Як "навчити" телефон довго тримати заряд: прості правила, які продовжать життя батареї

Правильна зарядка смартфона — запорука гарної та тривалої роботи пристрою.

Щоб ваш телефон не пішов "на спокій" раніше часу, а на додаток, навіть "навчився" довше не розряджатися, потрібно дотримуватися кількох порад і ставити свій гаджет на зарядку правильно. Також важливо і контролювати, коли телефон підключати до мережі, і коли відключати.

Як повідомляє belnovosti, не така важлива тривалість заповнення заряду акумулятора, як його рівень у відсотках. Фахівці зазначають, що найкраще тримати заряд телефону в межах від 20 до 80 відсотків.

Як правильно заряджати смартфон

Ставити на зарядку гаджет бажано тоді, коли рівень заряду впав до 20 відсотків, і продовжувати потрібно доти, доки рівень заряду не становитиме 80 відсотків. Більше заряджати не потрібно, тому що це може навіть зашкодити.

Також бажано відмовитись від звички ставити телефон на зарядку на всю ніч. Чому ми вже писали раніше.

Таким чином, постійно тримаючи заряд свого телефону в межах 20-80 відсотків, його акумулятор проживе набагато довше, і навіть "навчиться" тримати заряд набагато довше.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Крім цього, не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.