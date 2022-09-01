Багато припускається цих помилок: що не можна робити при зарядці телефона
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Зарядка у ванній та машині шкодять пристрою
Запорука довгого життя акумулятора мобільного телефону — це його правильна зарядка, тому дуже важливо дотримуватися декількох правил, які допоможуть уникати поломок. Наприклад, його не можна залишати в розетці на всю ніч, або заряджати постійно до 100%. Однак це не все.
Розповідаємо про те, що краще не робити під час зарядки. Уникаючи цих помилок, ми не лише гарантуємо ефективність, а й безпеку самого процесу.
Головні помилки, які шкодять телефону під час зарядки
- Не можна використовувати телефон під час зарядки. Дії під час зарядки негативно впливають на стан акумулятора, оскільки підвищується навантаження на процесор.
- Не варто заряджати смартфон у ванній кімнаті. Наробити серйозних бід з телефоном може підвищена вологість, а також вода, яка може випадково потрапити на телефон і призвести до сумних і навіть смертельних наслідків.
- Варто утриматись від зарядки телефону в машині. На початку роботи двигуна можуть бути стрибки напруги, як і під час грози.
Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Якщо часу в обріз, а заряджений смартфон ван потрібен якомога раніше, все можна зробити натисканням лише однієї кнопки.