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Багато припускається цих помилок: що не можна робити при зарядці телефона

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо помилки, які шкодять телефону під час зарядки Новина оновлена 01 вересня 2022, 14:17
Названо помилки, які шкодять телефону під час зарядки

Зарядка у ванній та машині шкодять пристрою

Запорука довгого життя акумулятора мобільного телефону — це його правильна зарядка, тому дуже важливо дотримуватися декількох правил, які допоможуть уникати поломок. Наприклад, його не можна залишати в розетці на всю ніч, або заряджати постійно до 100%. Однак це не все.

Розповідаємо про те, що краще не робити під час зарядки. Уникаючи цих помилок, ми не лише гарантуємо ефективність, а й безпеку самого процесу.

Головні помилки, які шкодять телефону під час зарядки

  • Не можна використовувати телефон під час зарядки. Дії під час зарядки негативно впливають на стан акумулятора, оскільки підвищується навантаження на процесор.
  • Не варто заряджати смартфон у ванній кімнаті. Наробити серйозних бід з телефоном може підвищена вологість, а також вода, яка може випадково потрапити на телефон і призвести до сумних і навіть смертельних наслідків.
  • Варто утриматись від зарядки телефону в машині. На початку роботи двигуна можуть бути стрибки напруги, як і під час грози.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Якщо часу в обріз, а заряджений смартфон ван потрібен якомога раніше, все можна зробити натисканням лише однієї кнопки.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка