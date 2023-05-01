Мечта Николы Теслы сбывается: американских военных хотят снабжать электричеством с помощью лазеров

Рабочую модель хотят показать в течение четырех лет

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) хочет обеспечить американских военных по всему миру бесперебойным доступом к электричеству. А для этих целей планируют использовать лазеры.

Как сообщает Popular Mechanics, амбициозная идея получила название POWER, что расшифровывается, как "Persistent Optical Wireless Energy Relay" или "Постоянное оптическое беспроводное реле энергии".

Идея заключается в том, чтобы избавиться от надобности транспортировать топливо в бензовозах или зависеть от энергосетей, которые могут быть саботированы неприятелем.

Идеей о передаче электричества без использования проводов впервые загорелся известный изобретатель Никола Тесла еще в 1890-х годах, однако до сих пор способа ее реализации так и не было придумано. Однако в DARPA хотят изменить это и намерены представить рабочую модель в течение ближайших четырех лет.

Пока в рамках программы POWER планируются использоваться мощные лазеры, однако в перспективе их могут заменить на микроволновое излучение.

Реле должно направить лазерную энергию без превращения к получателю, а тот в свою очередь превратит ее в электрическую посредством монохроматических фотоэлектрических преобразователей.

При этом по задумке DARPA множество таких реле образуют настоящую многоканальную беспроводную электрическую сеть, которая позволит передовым американским базам получать электричество даже не имея более традиционных маршрутов поставок топлива.

Для передачи энергии планируют использовать дроны, которые могут находиться на расстоянии до 100 километров друг от друга. Впрочем, если для этих целей будут использоваться космические спутники, то расстояние между ними можно увеличить до 1000 километров.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии ученые научились с помощью лазеров управлять разрядами молний.