Учёные научились "повелевать" молниями с помощью света: детали исследования

Лазерам нашли еще одно применение

Пока выдающиеся умы мира ищут, как можно использовать лазеры в повседневной жизни, ученые из Швейцарии впервые в истории использовали их для управления молниями. Эксперимент проводился на горе Сентис, на вершине которой расположена телекоммуникационная вышка, высотой в 124 метра.

Как сообщается в результатах исследования, обнародованным в Nature Photonics место было выбрано не просто так, поскольку эта башня известна за то, что около сотни раз в году в ее верхушку бьют молнии.

Физик Аурелиен Хоуард из Политехнической школы в Палезо объяснил, что металлические пруты, которые используются в качестве громоотводов являются простым и дешевым инструментом защиты от молний, однако они способны закрыть участок в несколько десятков метров.

"Мы надеемся расширить эту защиту до нескольких сотен метров, если у нас будет достаточно энергии в лазере", — отметил он.

Суть изобретения заключается в том, что лазерные импульсы выстреливаются в грозовое небо, тем самым создавая для молнии "дорожку" из ионизированного воздуха низкой плотности, который обладает лучшей электропроводимостью, чем окружающая среда. Хоть такая дорожка "живет" считанные миллисекунды, однако ученым этого хватило, чтобы отклонить движение молнии на около 50 метров.

Использованный в эксперименте лазер был достаточно мощным, чтобы ослепить пилотов пролетающих мимо самолетов, а потому на время испытаний там была введена бесполетная зона.

Согласно выводам авторов исследования, более мощные лазеры могут отклонять молнии на более существенное расстояние, что может быть полезно в местах, где невозможно развернуть сеть громоотводов. Впрочем, они не скрывают, что стоимость металлического прута намного ниже, чем у дорогостоящего лазера.

Как сообщалось ранее, в Израиле в прошлом году впервые провели успешное испытание боевого лазера, который предназначен для защиты от дронов, ракет и минометных снарядов.