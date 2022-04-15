"Световой щит": в Израиле успешно испытали боевой лазер (видео)

Испытываемая лазерная система способна сбивать ракеты, БПЛА и минометные снаряды

Минобороны Израиля 14 апреля опубликовало видео испытаний противоракетной системы "Световой щит", которая способна поражать ракеты, беспилотные летательные аппараты и минометные снаряды на дальности до 10 километров и призвана дополнить уже имеющуюся систему "Железный купол".

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel".

"Использование лазера — это "фактор, меняющий правила игры": технологию легко использовать, она доказала экономическую целесообразность", — приводит издание слова руководителя управления военных исследований и разработок Минобороны Израиля бригадного генерала Янива Ротема.

По данным газеты, испытания проходили в марте этого года в пустыне Негев на юге Израиля.

На видео, опубликованном министерством, можно увидеть, как лазерная система перехватывает ракету, минометную мину и беспилотник.

"Министерство уже несколько лет тестирует систему защиты на основе лазера, в прошлом году сбив с ее помощью беспилотник. Недавние испытания были первыми успешными против других угроз, включая неуправляемые снаряды и противотанковые управляемые ракеты. (Последнее не было показано на кадрах, опубликованных министерством)", — говорится в заметке.

Испытания боевого лазера

"Прилагаются все усилия, чтобы система заработала как можно скорее и позволила создать эффективную, недорогую и инновационную защиту", — заявил в среду министр обороны Бени Ганц.

Также в заметке отмечается, что лазерная установка предназначена не для замены "Железного купола" или других израильских систем ПВО, а для их дополнения — сбивать более мелкие снаряды и оставлять более крупные для более надежных ракетных батарей.

Как сообщалось, в начале апреля США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты.