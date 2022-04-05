США втайне от россии испытали новое оружие — CNN

Американцы пытались избежать любого напряжения со стороны рф

Соединенные штаты Америки провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, однако пытаясь избежать ухудшения и без того напряженных отношений с россией, разглашать эту информацию не стали.

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Как, ссылаясь на собственные источники в оборонной сфере, сообщил портал "CNN", испытания состоялись в середине марта. Согласно предварительным данным, это произошло после того, как российская федерация заявила о применении собственной гиперзвуковой ракеты в Украине.

Так, ракета, которая называется "Hypersonic Air-breathing Weapon Concept" (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 вблизи западной части побережья. Испытания версии системы Lockheed Martin прошли удачно.

Также отмечается, что американское руководство приняло решение о тайном проведении теста, ведь огласка могла спровоцировать москву или лично кровавого агрессора владимира путина к усиленной бомбардировке Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия атаковала склады боеприпасов в Делятине на Прикарпатье гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и официально сообщила об этом на весь мир. Заявление российского министерства обороны подтвердили и американские специалисты.