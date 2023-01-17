Вчені навчилися "керувати" блискавками за допомогою світла: деталі дослідження

Лазерам знайшли ще одне застосування

Поки видатні уми світу шукають, як можна використовувати лазери у повсякденному житті, вчені зі Швейцарії вперше в історії використали їх для управління блискавками. Експеримент проводився на горі Сентіс, на вершині якої розташована телекомунікаційна вежа, заввишки 124 метри.

Як повідомляється в результатах дослідження, оприлюдненим у Nature Photonics місце було вибрано не просто так, оскільки ця вежа відома за те, що близько сотні разів на рік у її верхівку б’ють блискавки.

Фізик Аурелієн Хоуард з Політехнічної школи в Палезо пояснив, що металеві прути, які використовуються як громовідводи, є простим і дешевим інструментом захисту від блискавок, проте вони здатні закрити ділянку в кілька десятків метрів.

"Ми сподіваємося розширити цей захист до кількох сотень метрів, якщо ми матимемо достатньо енергії в лазері", — зазначив він.

Суть винаходу полягає в тому, що лазерні імпульси вистрілюються в грозове небо, тим самим створюючи для блискавки "доріжку" з іонізованого повітря низької щільності, яка має кращу електропровідність, ніж довкілля. Хоч така доріжка "живе" лічені мілісекунди, проте вченим цього вистачило, щоб відхилити рух блискавки на близько 50 метрів.

Використаний в експерименті лазер був досить потужним, щоб засліпити пілотів літаків, що пролітають повз, а тому на час випробувань там була введена безпольотна зона.

Згідно з висновками авторів дослідження, більш потужні лазери можуть відхиляти блискавки на більш істотну відстань, що може бути корисним у місцях, де неможливо розгорнути мережу громовідводів. Втім, вони не приховують, що вартість металевого прута набагато нижча, ніж у дорогого лазера.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі минулого року вперше провели успішне випробування бойового лазера, який призначений для захисту від дронів, ракет та мінометних снарядів.