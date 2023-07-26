Більше не застрягнуть: вчені придумали, як вирішити головну проблему марсоходів та місяцеходів (відео)

Роботів-собак хочуть відправити вивчати Місяць та Марс

Останнім часом інтерес людства до вивчення інших планет значно зріс, а прогрес NASA у реалізації місії "Артеміда" та SpaceX у спробах запустити гігантську ракету Starship лише додають оптимізму фанатам космосу. Проте в цей час для вивчення Місяця та Марсу людство продовжує покладатися на недосконалі ровери, які не можуть пробратися в багато важкодоступних місць.

Втім, команда Robotic System Lab має намір виправити їх основний недолік і представила свої апарати.

У демонстрації наголошується, що головною вразливістю марсоходів та місяцеходів є їхні колеса, які не можуть дозволити апаратам упоратися із серйозними перешкодами.

Натомість вчені запропонували використовувати роботів-собак на кшталт машин, розроблених Boston Dynamics.

Розробники пропонують відправити на умовний Марс команду із трьох таких роботів, кожен із яких має свій набір інструментів. Завдяки тому, що вони переміщаються за допомогою ніг, це дозволяє їм долати 25-градусні схили кам’янистою або піщаною поверхнею, що недоступно для колісних роверів.

Цілком імовірно, що ці машини будуть використані вже після того, як людство побудує бази за межами Землі. Це дозволить астронавтам залишатися в безпеці, поки роботи здійснюватимуть вилазки у невідомі та потенційно небезпечні місця на Місяці чи Марсі.

Як повідомлялося раніше, колонізація Місяця дозволить не лише прискорити подальшу позаземну експансію людини, а й здешевить запуски у космос великих структур. Наприклад, як величезна космічна електростанція, яку планують зібрати з матеріалів, здобутих на супутнику нашої планети.