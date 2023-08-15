NASA завершує розгортання рою роботів-супутників на орбіті Землі: для чого вони потрібні

Рой завершує підготовку до введення в експлуатацію.

Північноамериканське космічне відомство (NASA) усунуло проблеми зі зв’язком з одним із супутників Starling CubeSats, запущених для демонстрації можливостей взаємодії пристроїв у рамках автономного рою.

Як говориться в матеріалі ScitechDaily, рій складається з чотирьох супутників — Пінкі, Інкі, Блінкі та Клайд. Однак після запуску у Блінкі виникли проблеми зі зв’язком.

Проєкт є частиною амбітної задумки з розробки пристроїв для дослідження та освоєння космосу, який складатиметься з багатьох супутників, здатних до самокоординації.

Після запуску чотирьох супутників у Блінкі виникли проблеми зі зв’язком, які були вирішені оновленням оцінок його орбітального положення та передачею інструкцій з вирівнювання антен щодо наземних станцій.

Крім того, імовірно був виявлений витік з двигуна, який теж був усунений.

Наразі всі чотири кораблі знаходяться на етапі введення в експлуатацію, після всіх налаштувань Starling розпочне маневр "зупинки дрейфу", після чого відбудеться вирівнювання положень супутників та запуск тестування поведінки рою.

Експеримент Starling необхідний дял перевірки алгоритмів групового маневрування супутників без втручання із Землі, перевірки роботи космічного зв’язку з-поміж них, і навіть автономного визначення своїх позицій щодо зірок.

Як повідомлялося раніше, у червні ESA вперше в історії провела пряму трансляцію з апарату, що пролітав довкола Марса.