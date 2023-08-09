Кто проживает под дном океана? Ученые нашли ответ

Жизнь способна находиться в самых невероятных местах

Несмотря на то, что человечество многие годы изучает океан, он все равно продолжает скрывать огромное множество загадок. В частности судно Falkor Океанического института Шмидта (SOI) вернулось с экспедиции к берегам Центральной Америки и привезло с собой доказательства того, что жизнь процветает не только на океаническом дне, но и под ним.

Как говорится в материале IFLScience, новое открытие было сделано в вулканических пещерах Восточно-Тихоокеанского поднятия, откуда с помощью подводного робота удалось поднять крупный кусок вулканической коры.

"На суше мы давно знаем о животных, живущих в подземных пещерах, и о животных, обитающих в песке и грязи в океане, но впервые ученые заглянули под гидротермальные источники. Это действительно замечательное открытие новой экосистемы, скрытой под другой экосистемой, дает новые доказательства того, что жизнь существует в невероятных местах", — проинформировала исполнительный директор SOI Джотика Вирмани.

Она отметила, что хоть давно известно, что жизнь водится в пещерах на суше, а также в песке на морском побережье, однако это первое доказательство того, что живые организмы способны процветать под гидротермальными источниками.

В частности там были обнаружены черви, моллюски и хемосинтезирующие бактерии, которые отлично приспособились к жизни в таких условиях и температуре воды выше +25 градусов.

Гидротермальные источники могут появиться, когда тектоническая активность приводит к смещению и растрескиванию плит земной коры. В результате эти трещины заполняются морской водой, нагревающейся от магмы, заставляя ее подниматься обратно на морское дно.

Исследование позволило показать, что в этих местах есть две экосистемы, живущие в унисон, а их успешность зависит от поступления воды под вулканическую кору и наличия кислорода над ней.

Отколотый кусок вулканической коры виден на фото справа снизу

Как сообщалось ранее, в США смогли найти и описать новый вид многоножек, который на протяжении сотен лет скрывался в самом центре Лос-Анджелеса.