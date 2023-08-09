Кто проживает под дном океана? Ученые нашли ответ
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Жизнь способна находиться в самых невероятных местах
Несмотря на то, что человечество многие годы изучает океан, он все равно продолжает скрывать огромное множество загадок. В частности судно Falkor Океанического института Шмидта (SOI) вернулось с экспедиции к берегам Центральной Америки и привезло с собой доказательства того, что жизнь процветает не только на океаническом дне, но и под ним.
Как говорится в материале IFLScience, новое открытие было сделано в вулканических пещерах Восточно-Тихоокеанского поднятия, откуда с помощью подводного робота удалось поднять крупный кусок вулканической коры.
"На суше мы давно знаем о животных, живущих в подземных пещерах, и о животных, обитающих в песке и грязи в океане, но впервые ученые заглянули под гидротермальные источники. Это действительно замечательное открытие новой экосистемы, скрытой под другой экосистемой, дает новые доказательства того, что жизнь существует в невероятных местах", — проинформировала исполнительный директор SOI Джотика Вирмани.
Она отметила, что хоть давно известно, что жизнь водится в пещерах на суше, а также в песке на морском побережье, однако это первое доказательство того, что живые организмы способны процветать под гидротермальными источниками.
В частности там были обнаружены черви, моллюски и хемосинтезирующие бактерии, которые отлично приспособились к жизни в таких условиях и температуре воды выше +25 градусов.
Гидротермальные источники могут появиться, когда тектоническая активность приводит к смещению и растрескиванию плит земной коры. В результате эти трещины заполняются морской водой, нагревающейся от магмы, заставляя ее подниматься обратно на морское дно.
Исследование позволило показать, что в этих местах есть две экосистемы, живущие в унисон, а их успешность зависит от поступления воды под вулканическую кору и наличия кислорода над ней.
Как сообщалось ранее, в США смогли найти и описать новый вид многоножек, который на протяжении сотен лет скрывался в самом центре Лос-Анджелеса.