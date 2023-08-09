Хто мешкає під дном океану? Вчені знайшли відповідь

Життя здатне перебувати в найнеймовірніших місцях

Незважаючи на те, що людство багато років вивчає океан, він все одно продовжує приховувати безліч загадок. Зокрема судно Falkor Океанічного інституту Шмідта (SOI) повернулося з експедиції до берегів Центральної Америки і привезло докази того, що життя процвітає не тільки на океанічному дні, а й під ним.

Як мовиться в матеріалі IFLScience, нове відкриття було зроблено у вулканічних печерах Східно-Тихоокеанського підняття, звідки за допомогою підводного робота вдалося підняти великий шматок вулканічної кори.

"На суші ми давно знаємо про тварин, що живуть у підземних печерах, і про тварин, що мешкають у піску та бруду в океані, але вперше вчені заглянули під гідротермальні джерела. Це справді чудове відкриття нової екосистеми, прихованої під іншою екосистемою, воно дає нові докази того, що життя існує у неймовірних місцях", — поінформувала виконавчий директор SOI Джотика Вірмані.

Вона зазначила, що хоч давно відомо, що життя водиться в печерах на суші, а також у піску на морському узбережжі, однак це перший доказ того, що живі організми здатні процвітати під гідротермальними джерелами.

Зокрема там були виявлені черв’яки, молюски та хемосинтезуючі бактерії, які відмінно пристосувалися до життя за таких умов та температури води вище +25 градусів.

Гідротермальні джерела можуть з’явитися, коли тектонічна активність призводить до зміщення та розтріскування плит земної кори. В результаті ці тріщини заповнюються морською водою, що нагрівається від магми, змушуючи її підійматися назад на морське дно.

Дослідження дозволило показати, що в цих місцях є дві екосистеми, що живуть в унісон, а їхня успішність залежить від надходження води під вулканічну кору та наявності кисню над нею.

Відколотий шматок вулканічної кори видно на правому фото знизу

Як повідомлялося раніше, у США змогли знайти та описати новий вид багатоніжок, який протягом сотень років переховувався в самому центрі Лос-Анджелеса.