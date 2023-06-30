Осталось недолго: на Землю в июле обрушится магнитная буря

Уже скоро Земля может ощутить влияние от выброса солнечной энергии

Астросиноптики продолжают следить за растущим пятном AR3354 на Солнце и уверяют, что оно может взорваться в любой момент.

По состоянию на данный момент, первую незначительную бурю специалисты прогнозируют 1 июля, сообщает сайт Spaceweather.

Гигантское солнечное пятно уже в 10 раз больше Земли и имеет нестабильные магнитные поля. Сотрудники станции продемонстрировали рост AR3354 за последние 48 часов с 27 июня.

Солнечное пятно AR3354 27 июня

Солнечное пятно AR3354 29 июня

В то же время, по данным сайта Мeteofor, в ближайшие дни Землю могут беспокоить лишь небольшие магнитные возмущения 2-3 балла мощности.

Следует напомнить, что геомагнитными бурями называются колебания, достигающие более 5 баллов (включительно) мощности.

Тем временем солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает о графике магнитных бурь на последний день июня и весь июль и замечает, что в нем произошли определенные изменения.

Последний день первого летнего месяца, 30 июня, пройдет "безболезненно" для Земли.

А вот прогнозируемое на 1 июля магнитное возмущение исчезло из графика. Теперь в первой декаде второго месяца лета буря ожидается 8 июля.

Вторая декада месяца подготовила землянам геомагнитный шторм: начнется 12 июля (слабая), а на следующий день ее мощность увеличится до средней. После этого магнитные поля планеты в течение 10 дней будут в состоянии покоя.

А на третьей неделе возобновится небольшое возмущение – 24 и 25 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.