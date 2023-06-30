Залишилось недовго: на Землю у липні обрушиться магнітна буря

Вже скоро Земля може відчути на собі вплив від викиду сонячної енергії

Астросиноптики продовжують слідкувати за зростаючою плямою AR3354 на Сонці і запевняють, що вона може вибухнути у будь-який момент.

Станом на зараз, першу незначну бурю фахівці прогнозують 1 липня, повідомляє сайт Spaceweather.

Гігантська сонячна пляма вже в 10 разів більша за Землю і має нестабільні магнітні поля. Працівники станції продемонстрували зростання AR3354 за останні 48 годин з 27 червня.

Сонячна пляма AR3354 27 червня

Сонячна пляма AR3354 29 червня

Водночас, за даними сайту Мeteofor, найближчими днями Землю можуть турбувати лише невеликі магнітні збурення 2-3 балів потужності.

Слід нагадати, що геомагнітними бурями називаються ті коливання, що сягають більше 5 балів (включно) потужності.

Тим часом, сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує про графік магнітних бур на останній день червня та весь липень і зауважує, що в ньому відбулись певні зміни.

Останній день першого літнього місяця, 30 червня, пройде "безболісно" для Землі.

А от магнітне збурення, що прогнозувалося на 1 липня — зникло з графіку. Тепер у першій декаді другого місяця літа буря очікується 8 липня.

Друга декада місяця підготувала землянам геомагнітний шторм: почнеться 12 липня (слабка), а наступного дня її потужність збільшиться до середньої. Після того магнітні поля планети протягом 10 днів будуть в стані спокою.

А на третьому тижні поновиться невелике збурення — 24 та 25 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.