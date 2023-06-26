На Марсі знайшли кам’яний "пончик": експерти пояснили, що це може бути

На Марсі, де нещодавно відбулася перша в історії людства пряма трансляція, знайшли незвичайний камінь. За формою він нагадує комусь пончик, а комусь череп із величезним оком.

Як розповіли в SETI Institute, камінь незвичайної форми 23 червня 2023 сфотографував марсохід NASA Perseverance. Навколо нього є ще кілька уламків, але вони не привернули увагу вчених.

Марсохід сфотографував камінь, який, за словами експертів, може бути великим метеоритом. У свою чергу менші уламки, які розкидані навколо, теж залишки метеорита. Дослідники порівняли камінь із пончиком через те, що всередині нього видніється наскрізний отвір. Але він не настільки круглий, як пончики, і деяким за своєю формою нагадує гігантський череп з отвором під очне яблуко.

Фотографію було зроблено за допомогою камери SuperCam Remote Micro-Imager (832 сол).

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