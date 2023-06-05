Омолодження існує: дослідник із США за три місяці на дні океану помолодшав на 10 років

З’ясувалося, що тиск в океані позитивно впливає на стан організму та розвиток клітин

Американський вчений, професор у галузі біомедичної медицини з університету Південної Флориди Джозеф Дітурі провів незвичайний експеримент. Він прожив під водою 93 дні, після чого омолодився на 10 років.

Про це повідомляє портал Noworries. Вчений пробув на дні Атлантичного океану у спеціальній капсулі розміром 100 квадратних метрів.

Джозеф Дітурі затіяв цей експеримент, щоб вивчити позитивний вплив високого тиску на організм людини. І результати перевершили всі його очікування. Теломери Джозефа (приєднані до кінців хромосом ділянки ДНК) після того, як він тривалий час пробув на глибині в середньому близько 3736 метрів, подовжилися на 20%. Більше того, кількість стовбурових клітин збільшилася в 10 разів, а це означає, що він помолодшав на 10 років.

Вся справа в тому, що високий тиск на дні океану надає додаткову стимуляцію на клітини в організмі людини, через що ті активніше ростуть і розвиваються. Також позитивні зміни були помітні в інших сферах здоров’я: запальні маркери знизилися вдвічі, а рівень холестерину суттєво опустився.

Проте є і мінуси, до яких дослідник відніс відсутність сонячного світла. Також ще однією метою тривалого проживання на глибині стала турбота про Світовий океан. Дітурі пропонує заселити його, щоб постійно дбати про стан води та мешканців океану. У планах вченого пробути у прірві під водою 200 днів.

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