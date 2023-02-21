Африка розколюється і "породить" новий океан: вчені показали, як виглядатиме континент у майбутньому

Африка розколюється на дві частини

Африка в далекому майбутньому може розколотися на два континенти, а виявлений у 2005 році розкол стане місцем, де знаходитиметься новий океан.

Як повідомляє The New Times з посиланням на заяву Кенійської радіомовної компанії (KBC), вчені дійшли висновку, що процеси, що відбуваються там, нагадують ті, які проходять на дні океану.

Як зазначив доктор Едвін Дінді з відділу геології факультету науки та технологій Університету Найробі, новий океан може формуватися вздовж східного рукава Африканської рифтової долини.

"Східний рукав Рифтової долини досить активний, це видно з численних поштовхів навколо нього", — зазначив він.

Приблизна схема розколу Африки

За його словами, процес формування нового океану швидким не буде, а весь процес може зайняти багато мільйонів років.

Дінді нагадав, що товщина тектонічної плити навколо рифтової долини зменшилася з 40 до 35 кілометрів за 30 мільйонів років і може знадобитися ще стільки ж, щоб вона "скинула" ще 5 кілометрів.

Як повідомлялося раніше, тим часом в Антарктиді сніг забарвився у рожевий колір, що прискорює темпи глобального потепління.