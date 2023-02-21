Африка раскалывается и "породит" новый океан: ученые показали, как будет выглядеть континент в будущем

Африка раскалывается на две части

Африка в далеком будущем может расколоться на два континента, а обнаруженный в 2005 году раскол станет местом, где будет находиться новый океан.

Как сообщает The New Times со ссылкой на заявление Кенийской радиовещательной компании (KBC), ученые пришли к выводу, что происходящие там процессы напоминают те, которые проходят на дне океана.

Как отметил доктор Эдвин Динди из отдела геологии факультета науки и технологий Университета Найроби, новый океан может формироваться вдоль восточного рукава Африканской рифтовой долины.

"Восточный рукав Рифтовой долины достаточно активен, это видно из многочисленных толчков, происходящих вокруг него", — отметил он.

Примерная схема раскола Африки

По его словам, процесс формирования нового океана быстрым не будет, а весь процесс может занять многие миллионы лет.

Динди напомнил, что толщина тектонической плиты вокруг рифтовой долины уменьшилась с 40 до 35 километров за 30 миллионов лет и может понадобиться еще столько же, чтобы она "сбросила" еще 5 километров.

Как сообщалось ранее, тем временем в Антарктиде снег окрасился в розовый цвет, что ускоряет темпы глобального потепления.