Омоложение существует: исследователь из США за три месяца на дне океана помолодел на 10 лет

Выяснилось, что давление в океане положительно влияет на состояние организма и развитие клеток

Американский ученый, профессор в области биомедицины из университета Южной Флориды Джозеф Дитури провел необычный эксперимент. Он прожил под водой 93 дня, после чего омолодился на 10 лет.

Об этом сообщает портал Noworries. Ученый пробыл на дне Атлантического океана в специальной капсуле размером 100 квадратных метров.

Джозеф Дитури затеял этот эксперимент, чтобы изучить положительное влияние высокого давления на организм человека. И результаты превзошли все его ожидания. Теломеры Джозефа (присоединяемые к концам хромосом участки ДНК) после того, как он длительное время пробыл на глубине в среднем около 3736 метров, удлинились на 20%. Более того, количество стволовых клеток увеличилось в 10 раз, а это означает, что он помолодел на 10 лет.

Все дело в том, что высокое давление на дне океана оказывает дополнительную стимуляцию на клетки в организме человека, из-за чего те активнее растут и развиваются. Также положительные изменения были заметный в других сферах здоровья: зажигательные маркеры снизились вдвое, а уровень холестерина существенно опустился.

Однако, есть и минусы, к которым исследователь отнес отсутствие солнечного света. Также еще одной целью длительного проживания на глубине стала забота о Мировом океане. Дитури предлагает заселить его, чтобы постоянно заботиться о состоянии воды и обитателях океана. В планах ученого пробыть в бездне под водой 200 дней.

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