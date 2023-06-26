На Марсе нашли каменный "пончик": эксперты объяснили, что это может быть

На Марсе, где недавно состоялась первая в истории человечества прямая трансляция, нашли необычный камень. По форме он напоминает кому-то пончик, а кому-то череп с огромным глазом.

Как рассказали в SETI Institute, камень необычной формы 23 июня 2023 года сфотографировал марсоход NASA Perseverance. Вокруг него есть еще несколько обломков, но они не привлекли внимание ученых.

Марсоход сфотографировал камень, который, по словам экспертов, может быть крупным метеоритом. В своею очередь осколки поменьше, которые разбросаны вокруг, тоже остатки метеорита. Исследователи сравнили камень с пончиком из-за того, что внутри него виднеется сквозное отверстие. Но он не настолько круглый, как пончики, и некоторым по свей форме напоминает гигантский череп с отверстием под глазное яблоко.

Фотография была сделана с помощью камеры SuperCam Remote Micro-Imager (832 сол).

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