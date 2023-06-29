На Сонці росте пляма-гігант: чи чекати на магнітні бурі на Землі

На Сонці є пляма, яка росте з кожним днем

Щойно астросиноптики попередили землян про ймовірну загрозу від зростаючої сонячної плями AR3354, як на світилі стався вибух і викид корональної маси (СМЕ) був випущений у космос.

Як повідомляє Spaceweather, удар з космосу може вразити магнітне поле Землі 1 липня і спровокувати незначну геомагнітну бурю.

Водночас, сонячна пляма AR3354, яка ще на початку тижня не існувала, станом на зараз в 10 разів ширша за Землю і продовжує рости. Вона спалахнула 27 червня, порушивши поверхню Сонця, а потім розрослася до гігантських розмірів протягом наступних 48 годин.

Водночас, астросиноптики з сайту Мeteofor запевняють, що магнітне поле Землі протягом наступних трьох днів не турбуватимуть бурі, однак іноді відбуватимуться невеликі збурення 1-3 балів потужності.

Тим часом, сайт Tesis.xras нагадує про графік магнітних бур на останні дні червня та весь липень.

За словами працівників сонячної станції, до кінця червня можна не згадувати про магнітні бурі.

А от з перших днів липня геоактивність на Сонці принесе Землі невеликі збурення 4 балів потужності — 2 та 8 липня.

Друга частина місяця підготувала землянам магнітну бурю: почнеться 12 липня (слабка), а наступного дня її потужність збільшиться до середньої. Однак після дводенного шторму на Землі запанує геомагнітна тиша.

А на третьому тижні поновиться невелике збурення — 24 та 25 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.