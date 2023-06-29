На Солнце растет пятно-гигант: ждать ли магнитные бури на Земле

На Солнце есть пятно, которое растет с каждым днем

Как только астросиноптики предупредили землян о вероятной угрозе растущего солнечного пятна AR3354, как на светиле произошел взрыв и выброс корональной массы (СМЕ) был выпущен в космос.

Как сообщает Spaceweather, удар из космоса может поразить магнитное поле Земли 1 июля и спровоцировать незначительную геомагнитную бурю.

В то же время, солнечное пятно AR3354, которое еще в начале недели не существовало, по состоянию на сейчас в 10 раз шире Земли и продолжает расти. Она вспыхнула 27 июня, нарушив поверхность Солнца, а затем разрослась до гигантских размеров в течение следующих 48 часов.

В то же время астросиноптики с сайта Мeteofor уверяют, что магнитное поле Земли в течение следующих трех дней не будут беспокоить бури, однако иногда будут происходить небольшие возмущения 1-3 баллов мощности.

Между тем сайт Tesis.xras напоминает о графике магнитных бурь на последние дни июня и весь июль.

По словам работников солнечной станции, до конца июня можно не вспоминать о магнитных бурях.

А вот с первых дней июля геоактивность на Солнце принесет Земле небольшие возмущения 4 балла мощности — 2 и 8 июля.

Вторая часть месяца подготовила землянам магнитную бурю: начнётся 12 июля (слабая), а на следующий день ее мощность увеличится до средней. Однако после двухдневного шторма на Земле воцарится геомагнитная тишина.

А на третьей неделе возобновится небольшое возмущение – 24 и 25 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.