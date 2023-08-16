Сонце всипане плямами: коли землянам чекати на магнітні бурі у серпні

Ймовірно, світило готує нові подарунки

Астросинпотики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень казали, що є невелика ймовірність спалаху на світилі від плями AR3395. Її геомагнітна активність стихла, хоча вчені застерігають про нову загрозу — велику кількість нових плям на Сонці.

Як повідомляється на сайті Spaceweather, хоча і загроза є, але ймовірність сильних спалахів дорівнює не більше 1%. Тобто, магнітних бур найближчим часом не варто чекати.

Таку ж думку мають і астросиноптики з Meteofor. Тож, протягом 16-18 серпня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення від 1 до 4 балів силою. Однак найбільше скупчення магнітного збурення передбачається 17 серпня о 3:00.

Водночас спеціалісти з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні.

Найближче магнітне збурення земляни очікують 17 серпня, його сила сягатиме 4 балів потужності. Потім, через 8-денну тишу, знову поновиться збурення — 26 серпня.

У першому місяці осені магнітних бур не передбачено, але прогнозується невелике збурення 4 балів — 12 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.