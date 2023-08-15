Сонце виходить з-під контролю: чи будуть магнітні бурі на Землі на цьому тижні
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Вересень передбачається "геоспокійним"
Вчені прогнозували вибух на Сонці від плями AR3395, яка містила в собі енергію для сильного спалаху класу Х. Однак, її геомагнітна активність знизилась і з'явилась інша загроза — новоутворена пляма AR3405.
Як повідомляє сайт Spaceweather, пляма може спричинити магнітні бурі класу М, тобто середні. Однак Землі вона ніяк не загрожує, а викид корональної маси (СМЕ) може торкнутися лише Меркурія.
Водночас астросиноптики с Meteofor прогнозують, що протягом 15-17 серпня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення від 1 до 4 балів силою. Однак найбільше скупчення магнітного збурення передбачається 17 серпня о 3:00.
Тим часом фахівці з Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні.
Зокрема у цьому місяці земляни готуються до невеликого магнітного збурення, яке відбудеться 17 та 18 серпня, а потім поновиться ще 26 серпня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.