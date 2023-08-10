На Сонці триває радіаційна буря: як довго буде геомагнітний шторм на Землі

Серпень обіцяє бути "спокійним"

Прогнозований подвійний викид зі світила (Канібальський СМЕ) прилетів на Землю і спровокував геомагнітну бурю, яка продовжуватиметься наступні 24 години.

Як повідомляє сайт Spaceweather, енергійні сонячні протони були прискорені в напрямку нашої планети нещодавньою серією сонячних спалахів класу Х і М.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Однак фахівці з Meteofor впевнені, що 10-12 серпня передбачається лише невелике збурення, сила якого коливатиметься від 1 до 2 балів.

Магнітні бурі 10-12 серпня

Тим часом Tesis.xras нагадує про графік магнітних штормів у серпні та вересні.

Найближча геомагнітна активність на Землі прогнозується 26 серпня. В цей день передбачається збурення 4 балів.

Магнітні бурі у серпні 2023

А у першій декаді осіннього місяця має відбутись спочатку невелике збурення 4 балів (3 вересня), а наступного дня (4 вересня) передбачається магнітна буря 5 балів силою. Однак 5 вересня зменшиться знову до збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.