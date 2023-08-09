"Канібальський викид" з Сонця промахнувся? Вчені застерігають українців щодо магнітних бур

Канібальський СМЕ — це подвійний вибух на Сонці, який зливається в один і провокує сильні бурі

Астросиноптики заздалегідь попереджали про подвійний викид корональної маси (СМЕ) з Сонця і були впевнені, що він прилетить на нашу планету 8 серпня. Однак, його не було і, ймовірно, вибух вразить магнітосферу Землі 9 серпня.

Як повідомляє Spaceweather, він може спровокувати геомагнітний шторм 5 балів потужності, тобто слабкий.

Водночас за даними платформи Meteofor, геомагнітний шторм вже відбувся о 0:00, тож решта часу Землі загрожує лише невелике магнітне збурення, сила якого коливатиметься від 1 до 4 балів.

Тим часом Tesis.xras нагадує про графік магнітних штормів у серпні та вересні.

Найближча геомагнітна активність на Землі прогнозується 26 серпня. В цей день передбачається збурення 4 балів.

А у першій декаді осіннього місяця має відбутись спочатку невелике збурення 4 балів (3 вересня), а наступного дня (4 вересня) передбачається магнітна буря 5 балів силою. Однак 5 вересня зменшиться знову до збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.