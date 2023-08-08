На Землю впав "канібальський викид" з Сонця: що це і чи призведе воно до магнітної бурі

Чи чекати на нові геомагнітні шторми найближчими днями

Астросиноптики попереджають про "канібальний СМЕ", який завдасть різкого удару 8 серпня з Сонця.

Як повідомляє Spaceweather, сьогодні можливі геомагнітні бурі, коли на Землю можуть вдарити два викиди корональної маси (СМЕ). Вчені створили модель, яка показує, як СМЕ залишають світило 5 серпня, а потім зливаються, щоб утворити "канібальний СМЕ".

Вони додають, що канібальські СМЕ відомі тим, що викликають сильні геомагнітні бурі й навіть незначний удар може бути геоефективним. У цьому випадку шторм може перерости зі збурення до сильної магнітної бурі.

Тим часом вчені з сайту Meteofor кажуть, що геомагнітний шторм вже відбувся о 9:00, тож решта часу на Землі буде панувати невелике магнітне збурення від 1 до 4 балів потужності.

Магнітні бурі 8-10 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.