По Землі скоро вдарять два викиди з Сонця: якої потужності прогнозується магнітна буря

Геомагнітні коливання можуть відчути на собі навіть не метеозалежні

На Землю летять два викиди корональної маси (СМЕ), які можуть вразити магнітне поле планети 8 серпня. Один СМЕ запущений у космос вибухом магнітної нитки, а другий — викинутий слабким спалахом сонячної плями AR3386.

Як повідомляє Spaceweather, магнітна буря може сягнути 5-6 балів потужності.

Тим часом вчені з сайту Meteofor кажуть, що 7 серпня магнітосфера Землі буде у збудженому стані. 8 серпня має відбутися геомагнітний шторм 5 балів, який прогнозується о 9:00. 9 серпня поновиться невелике магнітне збурення.

Магнітні бурі 7-9 серпня

А спеціалісти з сонячно системи Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні й додають, що на ньому відбулись зміни.

У цьому місяці земляни чекають найближчим часом на невелике магнітне збурення 4 балів — 8 серпня.

У другій та частині третій декаді місяця на Сонці впаде геомагнітна активність, хоча 26 серпня поновиться невелике збурення 4 балів.

А зміни відбулись саме в останніх днях місяця. Тож, магнітна буря, яка була прогнозована 28 та 29 серпня зникла.

Магнітні бурі у серпні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.