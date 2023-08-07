По Землі скоро вдарять два викиди з Сонця: якої потужності прогнозується магнітна буря
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Геомагнітні коливання можуть відчути на собі навіть не метеозалежні
На Землю летять два викиди корональної маси (СМЕ), які можуть вразити магнітне поле планети 8 серпня. Один СМЕ запущений у космос вибухом магнітної нитки, а другий — викинутий слабким спалахом сонячної плями AR3386.
Як повідомляє Spaceweather, магнітна буря може сягнути 5-6 балів потужності.
Тим часом вчені з сайту Meteofor кажуть, що 7 серпня магнітосфера Землі буде у збудженому стані. 8 серпня має відбутися геомагнітний шторм 5 балів, який прогнозується о 9:00. 9 серпня поновиться невелике магнітне збурення.
А спеціалісти з сонячно системи Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні й додають, що на ньому відбулись зміни.
У цьому місяці земляни чекають найближчим часом на невелике магнітне збурення 4 балів — 8 серпня.
У другій та частині третій декаді місяця на Сонці впаде геомагнітна активність, хоча 26 серпня поновиться невелике збурення 4 балів.
А зміни відбулись саме в останніх днях місяця. Тож, магнітна буря, яка була прогнозована 28 та 29 серпня зникла.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.