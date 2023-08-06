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На Землю летять два викиди з Сонця: чи будуть найближчим часом магнітні бурі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Космос Новина оновлена 06 серпня 2023, 11:26
Космос. Фото Наш Київ

На зірці фіксується геомагнітна активність

Астросиноптики мають заздалегідь повідомляти землян про ймовірні магнітні бурі. Тож, за їх прогнозами, на нашу планету скоро впадуть два вибухи корональної маси (СМЕ) з Сонця.

За даними сонячної лабораторії Spaceweather, два вибухи можуть завдати різких ударів по магнітному полю Землі 8 серпня, хоча обидва покинули світило 5 серпня.

Як додають фахівці, перший СМЕ був запущений у космос вибухом магнітної нитки, а другий — викинутий слабким спалахом сонячної плями AR3386.

Таку ж думку мають і фахівці з платформи Meteofor. Тож, геомагнітний шторм на Землі ймовірний 8 серпня о 12:00. Решта часу — на Землі пануватиме невелике магнітне збурення потужністю від 1 до 4 балів.

Магнітні бурі 6-8 серпня
Магнітні бурі 6-8 серпня

Тим часом вчені з Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.

У цьому місяці земляни чекають найближчим часом на невелике магнітне збурення 4 балів — 8 серпня.

Потім на Сонці впаде геомагнітна активність, а вже 26 серпня поновиться збурення 4 балів. Через один день на Землі прогнозується слабка дводенна магнітна буря — 28 та 29 серпня.

Магнітні бурі у серпні 2023
Магнітні бурі у серпні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.

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#Прогноз #Серпень #Магнітні бурі