На Землю летять два викиди з Сонця: чи будуть найближчим часом магнітні бурі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 502
На зірці фіксується геомагнітна активність
Астросиноптики мають заздалегідь повідомляти землян про ймовірні магнітні бурі. Тож, за їх прогнозами, на нашу планету скоро впадуть два вибухи корональної маси (СМЕ) з Сонця.
За даними сонячної лабораторії Spaceweather, два вибухи можуть завдати різких ударів по магнітному полю Землі 8 серпня, хоча обидва покинули світило 5 серпня.
Як додають фахівці, перший СМЕ був запущений у космос вибухом магнітної нитки, а другий — викинутий слабким спалахом сонячної плями AR3386.
Таку ж думку мають і фахівці з платформи Meteofor. Тож, геомагнітний шторм на Землі ймовірний 8 серпня о 12:00. Решта часу — на Землі пануватиме невелике магнітне збурення потужністю від 1 до 4 балів.
Тим часом вчені з Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.
У цьому місяці земляни чекають найближчим часом на невелике магнітне збурення 4 балів — 8 серпня.
Потім на Сонці впаде геомагнітна активність, а вже 26 серпня поновиться збурення 4 балів. Через один день на Землі прогнозується слабка дводенна магнітна буря — 28 та 29 серпня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.