На Землю летят два выброса с Солнца: будут ли в ближайшее время магнитные бури

На звезде фиксируется геомагнитная активность

Астросиноптики должны заранее сообщать землянам о возможных магнитных бурях. По их прогнозам, на нашу планету скоро упадут два взрыва корональной массы (СМЕ) с Солнца.

По данным солнечной лаборатории Spaceweather, два взрыва могут нанести резкие удары по магнитному полю Земли 8 августа, хотя оба покинули светило 5 августа.

Как добавляют специалисты, первый СМЕ был запущен в космос взрывом магнитной нити, а второй — выброшен слабой вспышкой солнечного пятна AR3386.

Такое же мнение имеют и специалисты с платформы Meteofor. Итак, геомагнитный шторм на Земле вероятен 8 августа в 12:00. Остальное время — на Земле будет небольшое магнитное возмущение мощностью от 1 до 4 баллов.

Магнитные бури 6-8 августа

Между тем, ученые из Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в августе.

В этом месяце земляне ждут в ближайшее время небольшое магнитное возмущение 4 баллов — 8 августа.

Затем на Солнце рухнет геомагнитная активность, а уже 26 августа возобновится возмущение 4 баллов. Через один день на Земле прогнозируется слабая двухдневная магнитная буря – 28 и 29 августа.

Магнитные бури в августе 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.