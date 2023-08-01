В космосе зафиксировали необычайно длинную вспышку: ученые растеряны

Ученым нужно больше времени, чтобы исследовать таинственную вспышку

Ученые открыли 16-минутный всплеск энергии в космосе, который произошел почти 2 млрд лет назад во времена начала Вселенной по неизвестным причинам. Исследователи до сих пор не могут объяснить его точную причину.

Исследователи опубликовали свои выводы 19 июля в базе данных arXiv и должны пройти рецензирование. Мощный всплеск энергии получил название GRB 220627A, его зафиксировал космический гамма-телескоп NASA им. Ферми.

Продолжительность всплеска была больше тысячи секунд или чуть меньше 17 минут. Такого рода мощный взрывы во Вселенной называют гамма-вспышками (GRB). Обычно они короткие и яркие, а продолжительность их от нескольких секунд до нескольких минут. Однако этот неизвестный всплеск длился дольше обычного и состоял из двух вспышек, что озадачило исследователей, хотя больше ничего не указывает на то, что источник был необычным .

Когда у массивной звезды заканчивается топливо то, прежде чем взорваться, она начинает коллапсировать, то есть угасает. Когда она взрывается, то оставляет после себя сверхплотную нейтронную звезду или черную дыру. Именно взрыв звезд или столкновение двух нейтронных звезд и являются источниками гамма-излучения, которые часто улавливают космические обсерватории.

Чтобы изучить странную вспышку, астрономы исследовали ее послесвечение — это более слабый и менее энергоемкий свет, который гамма-вспышка создает в результате того, как ударные волны от начального взрыва врезаются в газ и пыль вокруг взорвавшейся звезды. Но эти исследования, наоборот, усугубили тайну. Дело в том, что послесвечение было абсолютно нормальным, таким же, как у GRB, которые длятся несколько минут.

По предварительной информации, объяснение заключается в том, что GRB — это продукт гравитационного линзирования, то есть искривления удаленных источников света чрезвычайно массивными объектами (галактиками или черными дырами), которые уродуют, растягивают и создают эхо согнала галактики задолго до того, как свет попадет на Землю. Простыми словами, не исключено, что между нашей планетой и источником света есть огромная черная дыра или другие галактики, которые и удлинили всплеск энергии, продублировав его.

Чтобы подтвердить свою теорию, астрономы намерены подробнее изучить этот сигнал, чтобы выявить другие растянутые гамма-миражи.

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