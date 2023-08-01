У космосі зафіксували надзвичайно довгий спалах: вчені розгублені

Вченим потрібно більше часу, щоб дослідити таємничий спалах

Вчені відкрили 16-хвилинний сплеск енергії в космосі, який стався майже 2 млрд років тому за часів початку Всесвіту з невідомих причин. Дослідники досі не можуть пояснити його точну причину.

Дослідники опублікували свої висновки 19 липня у базі даних arXiv та мають пройти рецензування. Потужний сплеск енергії отримав назву GRB 220627A, його зафіксував космічний гамма-телескоп NASA ім. Фермі.

Тривалість сплеску була більше тисячі секунд або трохи менше ніж 17 хвилин. Такі потужні вибухи у Всесвіті називають гамма-спалахами (GRB). Зазвичай вони короткі та яскраві, а тривалість їх від кількох секунд до кількох хвилин. Однак цей невідомий сплеск тривав довше звичайного і складався з двох спалахів, що спантеличило дослідників, хоча більше нічого не вказує на те, що джерело було незвичайним.

Коли у масивної зірки закінчується паливо, то, перш ніж вибухнути, вона починає колапсувати, тобто згасає. Коли вона вибухає, то залишає після себе надщільну нейтронну зірку або чорну дірку. Саме вибух зірок або зіткнення двох нейтронних зірок є джерелами гамма-випромінювання, які часто вловлюють космічні обсерваторії.

Щоб вивчити дивний спалах, астрономи досліджували його післясвічення — це слабше і менш енергоємне світло, яке гамма-спалах створює в результаті того, як ударні хвилі від початкового вибуху врізаються в газ і пил навколо зірки, що вибухнула. Але ці дослідження, навпаки, посилили таємницю. Справа в тому, що післясвічення було абсолютно нормальним, таким самим, як у GRB, які тривають кілька хвилин.

За попередньою інформацією, пояснення полягає в тому, що GRB — це продукт гравітаційного лінзування, тобто викривлення віддалених джерел світла надзвичайно масивними об’єктами (галактиками або чорними дірками), які спотворюють, розтягують і створюють відлуння сигнала галактики задовго до того, як світло потрапить на Землю. Простими словами, не виключено, що між нашою планетою та джерелом світла є величезна чорна діра чи інші галактики, які й подовжили сплеск енергії, продублювавши його.

Щоб підтвердити свою теорію, астрономи мають намір детальніше вивчити цей сигнал, щоб виявити інші розтягнуті гамма-міражі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки астронавтів загинули під час польотів у космос. Їхні смерті фіксували як на Земній орбіті, так і після прильоту додому.