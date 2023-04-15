Храм на дне морском: подводные археологи обнаружили в Италии святилище народа набатеев

Находка стала еще одним доказательством тесных экономических связей между народами в древности

В наши дни вряд ли кого можно удивить находками археологов в Италии. Но, оказывается, артефакты древности находятся не только на суше, но и прибрежных водах Апеннинского полуострова.

Так, недавно возле города Поццуоли (древнее название Путеоли) в регионе Кампания под водой были найдены два мраморных алтаря начала I века нашей эры.

Как оказалось, они были частью построек храма, посвященного богу-покровителю Дузаресу. Храм возвели набатеи – представители семитского народа, которые жили вдоль побережья Красного моря и на Синайском полуострове, а также на территориях севера Саудовской Аравии и Иордании, пишет Archeonews со ссылкой на представителей итальянских властей.

Набатейское государство возникло между 4 и 2 веками до нашей эры, его центра располагался в Петре. Эта цивилизация славилась своим высокоразвитым земледелием.

Судя по не очень многочисленным находкам, древний народ побывал и на территории современной Италии.

В древности центром экспорта их товаров из Италии и стал Путеоли, где они построили святилище и "торговую базу", через которую выстраивали сеть своих деловых контактов.

"Древний Путеоли раскрывает еще одно из своих сокровищ, свидетельствующих о богатстве и обширности торговых, культурных и религиозных обменов в Средиземноморском бассейне в древнем мире", – отметил министр культуры культуры страны Дженнаро Санджулиано.

Благодаря подводному исследованию алтарей археологи смогли выяснить, что храм находился на Викус Лартидианус – в той части города, где иностранцы занимались торговлей и бизнесом. Исследование также дало новые доказательства, раскрывающие дорожные оси древнего порта и здания администрации Древнего Рима.

Теперь специалистам предстоит выяснить, как храм и торговые постройки оказались на дне морском, и какие другие артефакты могут находиться возле них.

Напомним, что ранее в Италии обнаружили подземный участок акведука эпохи императора Августа.