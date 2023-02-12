Построен в первые годы новой эры: в Италии обнаружили подземный участок акведука эпохи Августа

Aqua Augusta был построен Агриппой – лучшим другом и зятем императора Августа

На прошлой неделе в Италии обнаружили еще один акведук ("водопровод") эпохи Древнего Рима, существование которого доказывает, что в античные времена люди уделяли значение комфорту жизни, в том числе и наличию в городах водопровода.

В частности, речь идет о том, что в Неаполе был открыт ранее неизвестный подземный участок акведука ("водопровода") эпохи Августа длиной почти 145 километров, пишет Аrkeonews.

Сообщается о том, что акведук под названием Aqua Augusta был построен между 30 и 20 г. до н.э. Марком Випсаниусом Агриппой – лучшим другом и зятем Августа. Тогда Агриппа занимал высокое звание куратора аквариума – магистрата, отвечавшего за снабжение, управление и техническое обслуживание римских акведуков.

Вода в сооружение поступала из города Серино в кампанских Апеннинах, известного чистотой своих источников. Акведук длиной почти 145 километров имел десять ответвлений, семь из которых вели к городским центрам, а три из них несли воду к богатым виллам.

Большая часть найденного ответвления – тоннель шириной от 52 до 70 см и высотой 64 см у основания опор. Более 400 лет он был самым длинным римским акведуком – до строительства Константинопольского акведука длиной более чем 420 км.

Ученые уверены, что находка позволит еще глубже понять мир и характер древнего мира, по "лекалам" которого мы продолжаем жить в наши дни.

Ранее сообщалось о том, что археологи узнали, чем питались древние римляне на трибунах Колизея – оказывается, там ели даже пиццу.