Побудований у перші роки нової ери: в Італії виявили підземну ділянку акведука епохи Августа

Aqua Augusta був побудований Агрипою – найкращим другом та зятем імператора Августа

Минулого тижня в Італії виявили ще один акведук ("водопровід") епохи Стародавнього Риму, існування якого доводить, що в античні часи люди приділяли значення комфорту життя, в тому числі й наявності у містах водопроводу.

Зокрема, йдеться про те, що в Неаполі було відкрито раніше невідому підземну ділянку акведука ("водопроводу") епохи імператора Августа довжиною майже 145 кілометрів, пише Аrkeonews.

Повідомляється, що акведук під назвою Aqua Augusta був побудований між 30 і 20 р. до н.е. Марком Віпсаніусом Агріппою – найкращим другом та зятем Августа. Тоді Агріппа займав високе звання куратора акваріума — магістрату, який відповідав за постачання, управління та технічне обслуговування римських акведуків.

Вода у споруду надходила з міста Серіно в кампанських Апеннінах, відомого чистотою своїх джерел. Акведук завдовжки майже 145 кілометрів мав десять відгалужень, сім із яких вели до міських центрів, а три несли воду до багатих віл.

Більшість знайденого відгалуження – тунель шириною від 52 до 70 см і висотою 64 см біля основи опор. Понад 400 років він був найдовшим римським акведуком – до будівництва Константинопольського акведука завдовжки понад 420 км.

Вчені впевнені, що знахідка дозволить ще глибше зрозуміти світ та характер древнього світу, за "лекалами" якого ми продовжуємо жити в наші дні.

Раніше повідомлялося про те, що археологи дізналися, чим харчувалися древні римляни на трибунах Колізею – виявляється, там їли навіть піцу.