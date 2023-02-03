В Египте обнаружено место битвы «Великого восстания», записанное на Розеттском камне

Раскопки велись в дельте Нила, где находился известный в древности город

В изобилующем древними памятками Египте археологи обнаружили место битвы "Великого восстания", записанное на Розеттском камне. Об этом говорится в статье в издании Live Science.

Авторы статьи отмечают, что археологам давно известно о Великом восстании — битве между древними египтянами и царством Птолемеев, длившейся с 207 г. до н.э. по 184 г. до н.э., поскольку оно упоминается на Розеттском камне и в других исторических текстах. Но теперь археологи наконец обнаружили точное место одного из сражений восстания.

В 2009 году археологи начали раскопки на месте, известном как Телль-эль-Тимаи, где в дельте Нила на севере Египта располагался древний греко-римский промышленный город Тмуис. Раскопки были частью археологического проекта Телль Тимай (постоянная программа Гавайского университета, направленная на то, чтобы узнать больше о Тмуисе и его роли в древнем Египте).

Раскопки выявили доказательства того, что Тмуис был "эпицентром" жестокого конфликта, но сначала исследователи не были уверены, какого именно.

В течение следующего десятилетия они раскопали остатки многочисленных зданий, которые были сожжены дотла, а также множество артефактов, в том числе оружие, такое как баллисты, монеты и обезглавленную статую, изображающую птолемеевскую царицу Арсиною II. Согласно исследованию, они также обнаружили множество незахороненных древних человеческих останков, разбросанных по всему городу.

Птолемеев период (304 г. до н.э. – 30 г. до н.э.) был начат Птолемеем I Сотером, одним из македонских полководцев Александра Македонского. Розеттский камень содержит указ, написанный в 196 г. до н.э., во время правления фараона Птолемея V, когда продолжалось Великое восстание.

Как до, так и после того, как Птолемеи захватили власть, древние египтяне скрупулезно относились к захоронению умерших, даже создавая сложные подземные мастерские по бальзамированию, подобные той, что недавно была обнаружена в Саккаре.

"В Египте люди уделяют много внимания захоронению людей, поэтому то, что людей не похоронили, о многом говорит. Все эти находки посылали сообщение о том, что здесь в истории произошло какое-то событие, и мы должны были выяснить, что это было", — сказал автор исследования Джей Сильверстайн из Ноттингемского университета.

Однако личность погибшего не установлена. Непогребенные тела могли быть греками, жившими в Тмуисе, которые были застигнуты жестокостью восстания, или они могли быть египтянами, которые погибли, защищая город, отмечают исследователи.

Используя некоторые из артефактов, собранных с места, в том числе монеты, извлеченные из-под половиц дома, а также обнаружение заброшенного комплекса печей, где производилась керамика, археологи смогли точнее определить временной период битвы на основе того, когда были отчеканены монеты.

По словам Сильверстайна, во время раскопок они извлекли фрагменты импортированных греческих изделий и черепки глиняной посуды, стиль которых помог им определить, что керамика, вероятно, относится к Птолемеевскому царству.

В комплексе печей археологи были удивлены, обнаружив внутри печи останки человека с торчащими ногами. "Я думаю, возможно, что он заполз в неработающую печь, чтобы попытаться спрятаться во время нападения", — сказал Сильверстейн.

Исторические тексты также подтверждают, что печи были закрыты ближе к концу раннего птолемеевского периода, когда египтяне безуспешно пытались освободиться от птолемеевского правления во время Великого восстания. Согласно исследованию, печи, которые остались и были обнаружены во время раскопок, были "усечены на одном уровне", что дает больше доказательств того, что на месте произошло нападение.

"Доказательства конфликта и разрушений в северной части Тмуиса недвусмысленны, а время выбрано удачно… и, таким образом, совпадает с Великим восстанием", — пишут авторы исследования в своей статье.

Ранее сообщалось о том, что исследователи обнаружили самую старую гробницу Египта, которая была ориентирована на зимнее солнцестояние.