У Єгипті виявлено місце битви "Великого повстання", записаної на Розетському камені

Розкопки велися в дельті Нілу, де знаходилося відоме у давнину місто

У багатому на пам’ятки Єгипті археологи виявили місце битви "Великого повстання", про яке йдеться мова у записі на Розетському камені. Про це пише видання Live Science.

Автори статті зазначають, що археологам давно відомо про Велике повстання — битву між стародавніми єгиптянами та царством Птолемеїв, що тривала з 207 р. до н.е. по 184 р. до н.е., оскільки воно згадується на Розетському камені та інших історичних текстах. Але тепер археологи нарешті виявили точне місце однієї з битв повстання.

У 2009 році археологи почали розкопки на місці, відомому як Телль-ель-Тімаї, де в дельті Нілу на півночі Єгипту розташовувалося стародавнє греко-римське промислове місто Тмуїс. Розкопки були частиною археологічного проекту Телль Тімай (постійна програма Гавайського університету, спрямована на те, щоб дізнатися більше про Тмуїс та його роль у стародавньому Єгипті).

Розкопки виявили докази, що Тмуїс був "епіцентром" жорстокого конфлікту, але спочатку дослідники не були впевнені, якого саме.

Протягом наступного десятиліття вони розкопали залишки численних будівель, які були спалені вщент, а також безліч артефактів, у тому числі зброю, таку як балісти, монети та обезголовлену статую, що зображує птолемеївську царицю Арсіною II. Згідно з дослідженням, вони також виявили безліч незахованих стародавніх людських останків, розкиданих по всьому місту.

Птолемеєв період (304 р. е. – 30 р. е.) розпочато Птолемеєм I Сотером, одним з македонських полководців Олександра Македонського. Розетський камінь містить указ, написаний 196 р. е., під час правління фараона Птолемея V, коли тривало Велике повстання.

Як до, так і після того, як Птолемеї захопили владу, стародавні єгиптяни скрупульозно ставилися до поховання померлих, навіть створюючи складні підземні майстерні з бальзамування, подібні до тієї, що нещодавно була виявлена в Саккарі.

"У Єгипті люди приділяють багато уваги похованню людей, тому те, що людей не поховали, багато про що говорить. Всі ці знахідки посилали повідомлення про те, що тут в історії сталася якась подія, і ми повинні були з’ясувати, що це було". , — сказав автор дослідження Джей Сільверстайн з Ноттінгемського університету.

Проте особу загиблого не встановлено. Непоховані тіла могли бути греками, які жили в Тмуїсі, які були захоплені жорстокістю повстання, або могли бути єгиптянами, які загинули, захищаючи місто, відзначають дослідники.

Використовуючи деякі з артефактів, зібраних з місця, у тому числі монети, витягнуті з-під половиць будинку, а також виявлення занедбаного комплексу печей, де вироблялася кераміка, археологи змогли точніше визначити тимчасовий період битви на основі того, коли монети були викарбувані.

За словами Сільверстайна, під час розкопок вони витягли фрагменти імпортованих грецьких виробів та черепки глиняного посуду, стиль яких допоміг їм визначити, що кераміка, ймовірно, відноситься до Птолеміївського царства.

У комплексі печей археологи були здивовані, виявивши всередині печі останки людини з ногами, що стирчать. "Я думаю, можливо, що він заповз у непрацюючу піч, щоб спробувати сховатися під час нападу ", — сказав Сільверстейн.

Історичні тексти також підтверджують, що печі були закриті ближче до кінця раннього птолеміївського періоду, коли єгиптяни безуспішно намагалися звільнитися від птолеміївського правління під час Великого повстання. Згідно з дослідженням, печі, які залишилися та були виявлені під час розкопок, були "усічені на одному рівні", що дає більше доказів того, що на місто стався напад.

"Докази конфлікту та руйнувань у північній частині Тмуїсу недвозначні, а час обрано вдало… і, таким чином, збігається з Великим повстанням ", — пишуть автори дослідження у своїй статті.

Раніше повідомлялося про те, що дослідники виявили найстарішу гробницю Єгипту, яка була орієнтована на зимове сонцестояння.