Храм на дні морському: підводні археологи виявили в Італії святилище народу набатеїв

Знахідка стала ще одним доказом тісних економічних зв’язків між народами у давнину

У наші дні навряд чи когось можна здивувати знахідками археологів в Італії. Але, виявляється, артефакти давнини перебувають не лише на суші, а й прибережних водах Апеннінського півострова.

Так, нещодавно біля міста Поццуолі (давня назва Путеолі) в регіоні Кампанія під водою було знайдено два мармурові вівтарі початку I століття нашої ери.

Як виявилося, вони були частиною споруд храму, присвяченого богу-покровителю Дузаресу. Храм збудували набатеї – представники семітського народу, які жили вздовж узбережжя Червоного моря та на Синайському півострові, а також на територіях півночі Саудівської Аравії та Йорданії, пише Archeonews із посиланням на представників італійської влади.

Набатейська держава виникла між 4 і 2 століттями до нашої ери, і її центр розташовувався в Петрі. Ця цивілізація славилася своїм високорозвиненим землеробством.

Судячи з не дуже численних знахідок, давній народ побував і на території сучасної Італії.

У давнину центром експорту їхніх товарів з Італії і став Путеолі, де вони збудували святилище та "торговельну базу", через яку вибудовували мережу своїх ділових контактів.

"Давній Путеолі розкриває ще один зі своїх скарбів, які свідчать про багатство та широкість торговельних, культурних та релігійних обмінів у Середземноморському басейні у стародавньому світі", – зазначив міністр культури культури країни Дженнаро Санджуліано.

Завдяки підводному дослідженню вівтарів археологи змогли з’ясувати, що храм знаходився на Вікус Лартідіанус – у тій частині міста, де іноземці займалися торгівлею та бізнесом. Дослідження також дало нові докази, що розкривають дорожні осі стародавнього порту та будівлі адміністрації Стародавнього Риму.

Тепер фахівцям доведеться з’ясувати, як храм і торговельні будівлі опинилися на морському дні, і які інші артефакти можуть знаходитися біля них.

Нагадаємо, що раніше в Італії виявили підземну ділянку акведука доби імператора Августа.