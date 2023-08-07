По Земле скоро ударят два выброса с Солнца: какой мощности прогнозируется магнитная буря

Геомагнитные колебания могут почувствовать на себе даже не метеозависимые

На Землю летят два выброса корональной массы (СМЕ), которые могут поразить магнитное поле планеты 8 августа. Один СМЕ запущен в космос взрывом магнитной нити, а второй — выброшен слабой вспышкой солнечного пятна AR3386.

Как сообщает Spaceweather, магнитная буря может достичь 5-6 баллов мощности.

Между тем, ученые с сайта Meteofor говорят, что 7 августа магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. 8 августа должен состояться геомагнитный шторм в 5 баллов, который прогнозируется в 9:00. 9 августа возобновится небольшое магнитное возмущение.

Магнитные бури 7-9 августа

А специалисты по солнечной системе Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в августе и добавляют, что на нем произошли изменения.

В этом месяце земляне ждут в ближайшее время небольшое магнитное возмущение 4 баллов — 8 августа.

Во второй и части третьей декаде месяца на Солнце упадет геомагнитная активность, хотя 26 августа возобновиться небольшое возмущение 4 баллов.

А изменения произошли именно в последние дни месяца. Итак, магнитная буря, которая была прогнозирована 28 и 29 августа, исчезла.

Магнитные бури в августе 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.