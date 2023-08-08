На Землю упал "каннибальский выброс" с Солнца: что это и приведет ли оно к магнитной буре

Ждать ли новых геомагнитных штормов в ближайшие дни

Астросиноптики предупреждают о "каннибальной СМЕ", который нанесет резкий удар 8 августа с Солнца.

Как сообщает Spaceweather, сегодня возможны геомагнитные бури, когда на Землю могут ударить два выброса корональной массы (СМЕ). Ученые создали модель, которая показывает, как СМЕ покидают светило 5 августа, а затем сливаются, чтобы образовать "каннибальный СМЕ".

Они добавляют, что каннибальские СМЕ известны тем, что вызывают сильные геомагнитные бури и даже незначительный удар может быть геоэффективным. В этом случае шторм может перерасти из возмущения к сильной магнитной буре.

Тем временем ученые с сайта Meteofor говорят, что геомагнитный шторм уже произошел в 9:00, поэтому остальное время на Земле будет царить небольшое магнитное возмущение от 1 до 4 баллов мощности.

Магнитные бури 8-10 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.