"Каннибальский выброс" с Солнца промахнулся? Ученые предостерегают украинцев насчет магнитных бурьи

Каннибальский СМЕ — двойной взрыв на Солнце, который сливается в один и провоцирует сильные бури

Астросиноптики заранее предупреждали о двойном выбросе корональной массы (СМЕ) из Солнца и были уверены, что он прилетит на нашу планету 8 августа. Однако его не было и, вероятно, взрыв поразит магнитосферу Земли 9 августа.

Как сообщает Spaceweather, он может спровоцировать геомагнитный шторм в 5 баллов мощности, то есть слабый.

В то же время, по данным платформы Meteofor, геомагнитный шторм уже произошел в 0:00, поэтому остальное время Земли грозит лишь небольшое магнитное возмущение, сила которого будет колебаться от 1 до 4 баллов.

Тем временем Tesis.xras напоминает о графике магнитных штормов в августе и сентябре.

Ближайшая геомагнитная активность на Земле прогнозируется 26 августа. В этот день предполагается возмущение 4 балла.

А в первой декаде осеннего месяца должно произойти сначала небольшое возмущение 4 баллов (3 сентября), а на следующий день (4 сентября) предполагается магнитная буря 5 баллов силой. Однако 5 сентября уменьшится снова до возмущения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.