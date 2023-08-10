На Солнце продолжается радиационная буря: как долго будет геомагнитный шторм на Земле

Август обещает быть "спокойным"

Прогнозируемый двойной выброс из светила (Каннибальский СМЕ) прилетел на Землю и спровоцировал геомагнитную бурю, которая продлится следующие 24 часа.

Как сообщает сайт Spaceweather, энергичные солнечные протоны были ускорены по направлению нашей планеты недавней серией солнечных вспышек класса Х и М.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Однако специалисты по Meteofor уверены, что 10-12 августа предполагается лишь небольшое возмущение, сила которого будет колебаться от 1 до 2 баллов.

Магнитные бури 10-12 августа

Тем временем Tesis.xras напоминает о графике магнитных штормов в августе и сентябре.

Ближайшая геомагнитная активность на Земле прогнозируется 26 августа. В этот день предполагается возмущение 4 балла.

Магнитные бури в августе 2023

А в первой декаде осеннего месяца должно произойти сначала небольшое возмущение 4 балла (3 сентября), а на следующий день (4 сентября) предполагается магнитная буря 5 баллов силой. Однако 5 сентября уменьшится снова до возмущения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.