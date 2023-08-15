Солнце выходит из-под контроля: будут ли магнитные бури на Земле на этой неделе

Сентябрь предполагается "геоспокойным"

Ученые прогнозировали взрыв на Солнце от пятна AR3395, которое содержало в себе энергию для сильной вспышки класса Х. Однако ее геомагнитная активность снизилась и появилась другая угроза — новообразованное пятно AR3405.

Как сообщает сайт Spaceweather, пятно может вызвать магнитные бури класса М, то есть средние. Однако Земле оно никак не угрожает, а выброс корональной массы (СМЕ) может затронуть только Меркурий.

В то же время, астросиноптики с Meteofor прогнозируют, что в течение 15-17 августа на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 4 баллов силой. Однако наибольшее скопление магнитного возмущения предполагается 17 августа в 3:00.

Магнитные бури 15-17 августа

Между тем специалисты Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре.

В частности, в этом месяце земляне готовятся к небольшому магнитному возмущению, которое состоится 17 и 18 августа, а затем возобновится еще 26 августа.

Магнитные бури в августе 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.