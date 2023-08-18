На Сонці відбувся спалах, який дорівнює мільярдам атомних бомб: чи стане він причиною магнітних бур на Землі

Вчені оприлюднили графік штормів на серпень та вересень

На Сонці астросиноптики помітили безліч плям, які дедалі стають більшими та потенційно небезпечними. Однак вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень запевняють, що найближчим часом сонячна активність буде низькою, хоча на світилі відбувся потужний спалах.

Як повідомляє Spaceweather, 17 серпня на світилі вибухнула магнітна нитка, що вивільнила за собою стільки енергії, скільки мільярд атомних бомб Другової світової війни.

Вони додають, що для Сонця, яке само по собі є автономною ядерною бомбою потужністю 10 у 27-му ступені тонн, вибух магнітної нитки такої сили можна вважати "низькоактивним".

Однак цей вибух не стане причиною магнітних бур на Землі найближчим часом.

Тим часом спеціалісти з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні.

Зокрема у другій декаді серпня відбудеться лише невелике магнітне збурення 4 балів силою — 26 серпня.

А у першому місяці осені геомагнітних штормів також не очікується, але прогнозується триденне невелике збурення 4 балів — 12-14 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці.