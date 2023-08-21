Вчені помітили на Сонці бегемота: чи може велика пляма спровокувати магнітні бурі

"Бегемот" настільки великий, що його можна побачити з Марсу

Вчені з сонячних лабораторій заздалегідь намагаються повідомляти землянам про вибух на світилі, щоб попередити про ймовірні магнітні бурі. Тепер одним з помічників для вчених став марсохід NASA Mars Perseverence, який раз на день дивиться на Сонце, щоб перевірити повітря на наявність пилу.

За даними сайту Spaceweather, марсохід помітив великого сонячного бегемота.

Якщо Сонце має такий вигляд, то значить, що навколо нього багато пилу: "На цих зображеннях із низькою якістю є велика сонячна пляма. Оскільки Марс обертається навколо зворотного боку Сонця, Perseverance може побачити сонячні плями, що наближаються, більш ніж на тиждень раніше, ніж ми. Вважайте це своїм 1-тижневим попередженням: наближається велика сонячна пляма".

Тим часом спеціалісти з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні й додають, що на ньому відбулись зміни.

У цьому місяці, а саме 26 серпня, мало відбутись невелике магнітне збурення 4 балів, але його за планом вже немає.

А у першому місяці вересня, хоча і прогнозувалось триденне магнітне збурення (12-14 серпня), але воно відбудеться лише 12 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці.