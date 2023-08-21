В россии озвучили причину позорного провала миссии на Луну

рф собирается продолжать попытки своей "Лунной миссии"

В путинском Роскосмосе назвали официальную причину своего фиаско с первой в истории рф лунной миссией.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на главу ведомства Юрия Борисова.

По его словам, станция "Луна-25" расплющилась о спутник Земли из-за технических неполадок.

"У "Луны-25" вовремя не отключился двигатель — он проработал 127 секунд вместо 84, из-за этого и произошла авария", — заявил он.

Борисов также отметил, что в рф уже создали аварийную комиссию, которая изучит все обстоятельства инцидента, а её результаты учтут при планировании следующих миссий. Их, к слову, несмотря на неудачу, россия все же собирается и дальше продолжать.

"Однозначный ответ – конечно, стоит! Наша страна в недалеком прошлом в более тяжелых ситуациях изыскивала возможность проведения подобного рода экспериментов…. Сегодня это носит еще и практическую ценность, потому что началась гонка за освоением природных ресурсов Луны. И в будущем Луна станет площадкой для освоения дальнего космоса, идеальной площадкой. Поэтому, конечно, нам надо изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы", — сказал Борисов, отвечая на вопрос о том, стоит ли рф после данного фейла и вовсе продолжать "Лунную гонку".

О том, почему на самом деле разбилась российская "Луна" в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт-аналитик по вопросам космической деятельности, экссоветник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник. Его вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в NASA хотят изменить план колонизации Луны.