От Луны откололся кусок и стал еще одним спутником Земли: подробности открытия

Эта теори требует подтвержедния и дальнейших исследований объекта

Ученые недавно обнаружили астероид 2020 SO, который вращается вокруг Земли. Позже они выяснили, что он, вероятно, является обломком Луны.

Открытие сделали ученые из Аризонского Университета, пишет ScienceAlert. Они исследовали группу астероидов, которая вращается вокруг Солнца и Земли.

Астероид впервые был обнаружен в сентябре 2020 года при помощи телескопа панорамного обзора и системы быстрого реагирования (Pan-STARRS) на Гавайях. Тогда исследователи предположили, что это может быть земной объект, который захватила земная гравитация и он находится на временной орбите вокруг нашей планеты. Но дальнейшие наблюдения показали, что это не так.

Орбита объекта была слишком круглой для естественного астероида, а скорость — слишком мала, как для объекта, захваченного земной гравитацией. Это заставило ученых задуматься и предположить, что объект 2020 SO вовсе не астероид, а выброшенный ракетный ускоритель из миссии NASA 1960-х годов.

Но и эта теория показалась весьма сомнительной ученым. Исследователи нашли доказательства того, что это объект является куском Луны. На то, что этот фрагмент Луны был выброшен из-за столкновения, указывают состав и орбита объекта.

"Если это правда, то это будет первый случай, когда кусок Луны был обнаружен на орбите вокруг Земли. Открытие также может предоставить ценную информацию о составе Луны и событиях столкновения, сформировавшихся естественным спутником нашей планеты", — говорят ученые.

Но пока что эта теория не до конца подтверждена. Астрономы намерены и дальше изучать SO 2020, чтобы собрать как можно больше данных о нем и разгадать тайну его происхождения.

"Независимо от его происхождения, открытие 2020 SO является упоминанием об обширности и сложности нашей Солнечной системы. Существует еще много тайн, ожидающих своего раскрытия, и новые открытия, подобные этому, являются увлекательным шагом вперед в нашем понимании Вселенной вокруг нас", — резюмировали астрономы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что миссию по добыче металлов на астероидах могут запустить до конца года. Ожидается, что миссия будет нацелена на добычу редких металлов платиновой группы (МПГ) вроде палладия.