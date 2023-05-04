Від Місяця відколовся шматок і став ще одним супутником Землі: подробиці відкриття

Ця теорія вимагає підтвердження та подальших досліджень об’єкта

Вчені нещодавно виявили астероїд 2020 SO, що обертається навколо Землі. Пізніше вони з’ясували, що він, ймовірно, є уламком Місяця.

Відкриття зробили вчені з Університету Арізони, пише ScienceAlert. Вони досліджували групу астероїдів, яка обертається навколо Сонця та Землі.

Астероїд вперше було виявлено у вересні 2020 року за допомогою телескопа панорамного огляду та системи швидкого реагування (Pan-STARRS) на Гаваях. Тоді дослідники припустили, що це може бути земний об’єкт, який захопила земна гравітація і він знаходиться на тимчасовій орбіті навколо нашої планети. Але подальші спостереження показали, що це не так.

Орбіта об’єкта була надто круглою для природного астероїда, а швидкість — замала, як для об’єкта, захопленого земної гравітацією. Це змусило вчених замислитись і припустити, що об’єкт 2020 SO зовсім не астероїд, а викинутий ракетний прискорювач із місії NASA 1960-х років.

Але й ця теорія видалася дуже сумнівною вченим. Дослідники знайшли докази того, що цей об’єкт є шматком Місяця. На те, що цей фрагмент Місяця був викинутий через зіткнення, вказують склад та орбіта об’єкта.

"Якщо це правда, то це буде перший випадок, коли шматок Місяця був виявлений на орбіті навколо Землі. Відкриття також може надати цінну інформацію про склад Місяця та події зіткнення, що сформувалися природним супутником нашої планети", — кажуть вчені.

Але поки що цю теорію не до кінця підтверджено. Астрономи мають намір і надалі вивчати SO 2020, щоб зібрати якомога більше даних про нього та розгадати таємницю його походження.

"Незалежно від його походження, відкриття 2020 SO є згадкою про широкість і складність нашої Сонячної системи. Існує ще багато таємниць, які очікують свого розкриття, і нові відкриття, подібні до цього, є захоплюючим кроком вперед у нашому розумінні Всесвіту навколо нас", — резюмували астрономи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що місію з видобутку металів на астероїдах можуть запустити до кінця року. Очікується, що місія буде націлена на видобуток рідкісних металів платинової групи (МПГ) на кшталт паладію.