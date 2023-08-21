В росії озвучили причину ганебного провалу місії на Місяць

рф збирається продовжувати спроби своєї "Місячної місії"

У путінському Роскосмосі назвали офіційну причину свого фіаско в першій в історії рф місячній місії.

Про це повідомляють російські пропагандисти із посиланням на главу відомства Юрія Борисова.

За його словами, станція "Луна-25" розплющилася об супутник Землі через технічні неполадки.

"Луна-25" вчасно не відключила двигун — він пропрацював 127 секунд замість 84, через це і сталася аварія", — заявив він.

Борисов також зазначив, що в росії вже створили аварійну комісію, яка вивчить усі обставини інциденту, а її результати врахують при плануванні наступних місій. Їх, до речі, незважаючи на невдачу, рф все ж таки збирається і далі продовжувати.

"Однозначна відповідь — звичайно, варто! Наша країна в недалекому минулому в більш важких ситуаціях шукала можливість проведення подібних експериментів …. Сьогодні це носить ще й практичну цінність, тому що почалася гонка за освоєнням природних ресурсів Місяця. І в майбутньому Місяць стане майданчиком для освоєння далекого космосу, ідеальним майданчиком. Тому, звичайно, нам треба шукати можливість і продовжувати дослідження та проведення місячної програми", — сказав Борисов, відповідаючи на питання про те, чи варто росії після цього фейлу і взагалі продовжувати "Місячну гонку".

Про те, чому насправді розбився російська "Луна" у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт-аналітик з питань космічної діяльності, ексрадник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник. Його ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що в NASA хочуть змінити план колонізації Місяця.