Індія запустила космічний корабель на Місяць: чому це історична місія

Шестиколісний ровер катапультується і блукатиме навколо скель і кратерів Місяця

Індія вдало запустила свою історичну місію з відправлення космічного корабля на Місяць, щоб першою приземлитися біля його малодослідженого південного полюса. Космічний корабель Chandrayaan-3, що на санскриті означає "місячний корабель", злетів зі стартового майданчика на острові Шріхарікота. Якщо Індії вдасться, то посадковий модуль повинен досягти Місяця 23-24 серпня, якраз на День незалежності України.

Що всередині корабля

Chandrayaan-3 важить 3900 кг і коштує 75 мільйонів доларів, та має ціллю забезпечити м’яку посадку на поверхню Місяця. Планується, що космічний корабель вирушить у подорож, яка триватиме трохи понад місяць, а потім приземлиться на поверхню Місяця пізніше в серпні.

Chandrayaan-3 складається з орбітального апарату, посадкового модуля і безпілотного ровера. Шестиколісний модуль налаштований на корисне навантаження, яке надаватиме науковій спільноті дані про властивості місячного ґрунту та гірських порід, включаючи хімічний та елементний склади.

Посадковий модуль "Вікрам" важить близько 1500 кг і несе 26-кілограмовий ровер, який називається Pragyaan, що на санскриті означає "мудрість".

Апарату знадобиться близько 15-20 днів, щоб вийти на орбіту Місяця. Потім вчені почнуть зменшувати швидкість ракети протягом наступних кількох тижнів, щоб довести її до точки, яка дозволить "Вікраму" здійснити посадку.

Далі шестиколісний ровер катапультується і блукатиме навколо скель і кратерів на поверхні Місяця, збираючи важливі дані та зображення, які будуть відправлені на Землю для аналізу.

Що вивчатиме місія

Безпілотний ровер має п’ять інструментів, які будуть зосереджені на з’ясуванні фізичних характеристик поверхні Місяця, атмосфери поблизу поверхні та тектонічної активності, щоб досліджувати те, що відбувається під поверхнею.

Південний полюс Місяця все ще майже не досліджений — площа поверхні, яка залишається в тіні, набагато більша, ніж площа північного полюса Місяця, а це означає, що існує ймовірність наявності води в областях, які постійно затінені.

Шестиколісний ровер

Екваторіальний регіон, безпечний для посадки, вже досягнутий, і для цього доступно багато даних.

"Якщо ми хочемо зробити важливе наукове відкриття, нам доведеться відправитися в нову територію, таку як південний полюс, але там є більший ризик приземлення", — сказав керівник Індійської організації космічних досліджень (Ісро) Срідхара Панікер Соманат, передає BBC.

Місія на Місяць була задумана на початку 2000-х років. Кінцева мета індійських зондів полягає в тому, щоб одного разу Місяць перетворився на розширений континент Землі, воротами у космос.

Клуб країн, які змогли висадитися на Місяць

У разі успіху Індія приєднається до ексклюзивного клубу країн, які висаджували свої космічні апарати на Місяць. Таким чином Індія стане лише четвертою країною після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю.

Попередні спроби індусів завершувалися невдало. Індія намагалася висадитися на Місяць чотири роки тому під час місії Chandrayaan 2 у вересні 2019 року для пошуку ознак води. Але ця спроба закінчилася зіткненням із поверхнею Місяця і він розбився через програмний збій. Однак під час цієї місії встановили орбітальний апарат, який продовжує вивчати Місяць.

А перша спроба висадитися на Місяць відбулася 13 років тому — у 2008 році.

Численні країни та приватні компанії змагаються за успішну посадку космічного корабля на поверхню Місяця. У квітні космічний корабель японської компанії розбився під час спроби приземлитися на Місяць. Ізраїльська некомерційна організація намагалася досягти подібного результату в 2019 році, але її космічний корабель був знищений від удару.

До речі, космічна програма Індії вже допомогла розробити супутникові, комунікаційні та дистанційні технології та використовувалася для вимірювання рівня підземних вод і прогнозування погоди в країні, яка схильна до циклів посухи та повеней. Індія запускала супутники для себе та інших країн з 1960-х років і успішно вивела один на орбіту навколо Марса в 2014 році.

Індія також з нетерпінням чекає на свою першу місію на Міжнародну космічну станцію наступного року у співпраці зі США в рамках угод між Моді та президентом США Джо Байденом у Білому домі минулого місяця. Виходячи з поточної траєкторії зростання, космічний сектор Індії може стати економікою в трильйони доларів у найближчі роки.

Станом на квітень Індія запустила 424 супутники для 34 країн, включаючи Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Нідерланди, Бельгію та Німеччину. За останні п’ять років ISRO заробила приблизно 1,1 мільярда рупій (10,2 мільйона фунтів стерлінгів) від запуску іноземних супутників, заявив Сінгх парламенту Індії в грудні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила перший комерційний рейс до космосу.