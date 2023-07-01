Компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила перший комерційний рейс до космосу (відео)

Космоліт VSS Unity досяг висоти 85,1 км.

Поки співробітники Ілона Маск модернізують космічний корабель Starship, у SpaceX , схоже, з’явився новий конкурент: компанія Virgin Galactic, яка належить мільярдеру Річарду Бренсону , повідомила про успішне завершення свого першого комерційного запуску космічного корабля VSS Unity. У компанії описали процес польоту та назвали вартість одного квитка.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що місія під назвою Galactic 01 вивела на суборбітальну висоту космоліт VSS Unity за допомогою двофюзеляжного літака SpaceShipTwo. На борту було чотири члени екіпажу, включаючи двох співробітників ВПС Італії — вони полетіли з дослідницькою метою.

Особи двох інших пасажирів невідомі. В результаті VSS Unity досяг висоти 85,1 км — за нормами США це вже космос. Але за версією Міжнародної авіаційної федерації космічний простір починається після подолання лінії Кармана на висоті 100 км — саме на таку висоту має злітати корабель Blue Origin Джеффа Безоса.

Але найвище піднімається ракета Falcon 1 від SpaceX, на якій компанія пропонує клієнтам орбітальну подорож навколо Землі в капсулі Crew Dragon на висоті 575 км.

Карта польоту

Видання нагадує, що Virgin Galactic завершила минулий рік зі збитком у 500 млн. доларів, але аналітики сподіваються, що зі стартом комерційних польотів компанії вдасться вийти на стабільний дохід. Квиток на космоліт Virgin Galactic коштує від 250 до 400 тисяч доларів. За інформацією компанії, вже 800 людей придбали квитки і чекають на свою чергу на зліт.

Раніше "Телеграф" писав про те, що американці та британці проектують ракету, яка допоможе долетіти до Марса лише за місяць.